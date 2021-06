Covid: ministro Garavaglia, troppi paletti ci danneggiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stesse domande le ha fatte al ministro della Salute, Roberto Speranza?: "Ho posto il problema di anticipare le regole del green pass europeo anche da noi, il prima possibile. E lo porrò di nuovo al prossimo Consiglio dei ministri. Ogni atteggiamento cauto in questo ambito del Cts e del Ministero della Salute è, a questo punto, ingiustificato dai dati della pandemia. Anche perché con Paesi extra-europei, come gli Stati Uniti, possiamo fare accordi bilaterali, ma in Europa no. Possiamo solo agire come Francia e Spagna, ed è quello che dobbiamo fare in fretta". II rischio è quello di "perdere non solo il mese di giugno, ma di mettere a repentaglio anche le prenotazioni di luglio. E, proprio ora che stiamo recuperando sul terribile 2020, come ci dicono per esempio dalle ricerche sull'Italia su Google, sarebbe drammatico", ha concluso Garavaglia. (Res)