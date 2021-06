Nato: Stoltenberg, Russia e Cina minacciano l'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg considera la cooperazione tra Cina e Russia un pericolo per l'Occidente. In una intervista a "la Repubblica" esorta a prepararsi alla nuova era di concorrenza globale tra sistemi e a essere pronti a difendersi in caso di emergenza: "L'ordine fondato sulle regole, la base del multilateralismo, è minacciato. Russia e Cina ultimamente intrattengono una collaborazione sempre più intensa, sia a livello politico che militare. Si tratta di una nuova dimensione e di una seria sfida per la Nato. Ne derivano nuovi pericoli. Mosca e Pechino coordinano sempre più spesso le rispettive posizioni nelle decisioni in seno alle organizzazioni multilaterali come l'Onu". "Inoltre - aggiunge - eseguono esercitazioni militari congiunte, sperimentano assieme voli a lungo raggio con aerei da combattimento e operazioni ee marittime, ma procedono anche a un intenso scambio di esperienze sui sistemi d'arma e il controllo di Internet. La Nato è un'alleanza tra Europa e America del Nord ma dobbiamo adeguarci a un contesto di sicurezza globale che si fa sempre più competitivo. Viviamo in un'era di concorrenza globale tra sistemi". (segue) (Res)