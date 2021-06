Nato: Stoltenberg, Russia e Cina minacciano l'Occidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza è pronta alla sfida: "La Nato è l'alleanza storicamente più valida. Il suo successo deriva dalla capacità di adeguarsi a un mondo che cambia. È stato così nel post guerra fredda, dopo gli attacchi dell'11 settembre e l'annessione illegale della Crimea per mano russa. Da allora sono sorte nuove minacce, alle quali naturalmente reagiremo". "Tra una settimana, - spiega il segretario - al vertice di Bruxelles 'Nato 2030', i capi di Stato e di governo della Nato adotteranno un'agenda che offre una risposta allo spostamento degli equilibri di potere e alle nuove sfide mondiali. Tra queste l'ascesa della Cina a potenza militare consapevole, la crescente aggressività della Russia, ma anche nuove forme brutali di terrorismo internazionale, il moltiplicarsi dei cyber-attacchi, e la sempre più ampia diffusione delle armi nucleari". "Nessun Paese e nessun continente - conclude Stoltenberg - è in grado di affrontare queste sfide da solo. Dobbiamo mantenere la stretta collaborazione con il Nord America e restare uniti come Nato. La nuova agenda 'Nato 2030' renderà l'unione transatlantica ancor più stretta". (Res)