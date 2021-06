Difesa: Aeronautica, al via esercitazione “Falcon Strike 2021”, impegnati F-35 di quattro Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scenari esercitativi sono stati creati per offrire agli equipaggi di volo ed ai team di supporto un contesto complesso, altamente mutevole e non permissivo, in cui potersi addestrare in varie tipologie di missioni, tra cui la protezione di assetti aerei di alto valore, le operazioni di Close Air Support, l’interdizione aerea con gestione strategica e tattica, il supporto alle forze speciali a terra, le operazioni di targeting dinamico. Le attività di volo vengono svolte all’interno di spazi aerei dedicati all’addestramento, nell’ambito dei quali saranno svolte attività EW (Electronic Warfare) e Sbad (Surface Base Air Defence); in tale contesto opereranno anche il sistema di comando e controllo/radar Siriusdel secondo Stormo di Rivolto (Udine) e una componente Samp-T dell’Esercito Italiano. (Com)