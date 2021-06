© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, ha ricevuto in serata nella sede della missione diplomatica, Samantha Cristoforetti. Lo ha reso noto in un post l'ufficio stampa della missione diplomatica italiana. Cristoforetti sarà la prima cosmonauta europea a guidare la Stazione spaziale internazionale nel corso di una missione prevista nel 2022. (Rum)