Sardegna: Air Italy, Regione chiede a governo tempi rapidi per rinnovo ammortizzatori sociali

- La Regione chiede tempi rapidi per la proroga della cassa integrazione per i dipendenti Air Italy. Dopo le interlocuzioni del presidente Christian Solinas con i liquidatori e con il Mise, l'assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, chiede la convocazione di un incontro urgente con i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, per poter dare concretezza alle possibili azioni finalizzate al rinnovo degli ammortizzatori sociali. "Il 30 giugno scadrà la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori Air Italy. Pertanto – scrive in una lettera ai ministri del Lavoro, dello Sviluppo economico e dei Trasporti l'assessore Zedda – non è più possibile procrastinare il dialogo con il governo e con i liquidatori: è fondamentale procedere all'immediato rinnovo degli ammortizzatori sociali, come confermato dal governo nell'ultimo decreto sostegni bis, all'articolo 45". (segue) (Rsc)