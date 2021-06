Russia: sindacati, ripristino indicizzazione pensioni per i lavoratori abolita nel 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione dei sindacati indipendenti della Russia, Mikhail Shmakov, ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin di intervenire nella situazione con l'indicizzazione delle pensioni per i pensionati ancora in attività, che è stata annullata nel 2016. "È necessario eliminare quest'ingiustizia, restituire le somme sottopagate, ripristinare l'indicizzazione e un'equa formazione dei diritti pensionistici, eliminando le limitazioni per i pensionati che ancora lavorano", ha affermato Shmakov in una lettera inviata a Putin. Shmakov ha osservato che il governo non ha approvato nessuno dei progetti di legge sul risarcimento dell'indicizzazione delle pensioni proposte dai deputati e non ha presentato la propria versione alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento). Lo scorso dicembre, durante un incontro con Putin, Shmakov aveva già chiesto al presidente di tornare sulla questione dell'indicizzazione delle pensioni. In risposta, il capo dello Stato ha incaricato il governo di presentare delle proposte su questo tema entro il primo febbraio. L’esecutivo ha effettivamente preparato un rapporto in merito, ma il contenuto di questa documentazione non è stato divulgato. (segue) (Rum)