Russia: sindacati, ripristino indicizzazione pensioni per i lavoratori abolita nel 2016 (2)

- L'indicizzazione delle pensioni per i pensionati che lavorano è stata annullata nel 2016 al fine di ridurre il deficit del Fondo pensioni russo. Successivamente è stato riferito che si tratta di una misura temporanea, ma non è stato specificato il periodo di validità del blocco dell'indicizzazione. Allo stesso tempo, per i pensionati che lavorano, hanno mantenuto il ricalcolo dei pagamenti, effettuato una volta all'anno, sulla base dei contributi che il datore di lavoro ha versato per loro. In Russia, secondo i dati dell’istituto statistico Rosstat al primo gennaio scorso, 8,9 milioni di pensionati sono ancora parte della popolazione attiva che lavora, pari al 20,7 per cento del totale degli aventi diritto alla pensione. Dal 2016, il numero di pensionati che lavorano è diminuito di oltre una volta e mezza, una tendenza che Rosstat attribuisce all'abolizione dell'indicizzazione delle pensioni. (Rum)