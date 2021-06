Kosovo-Grecia: oggi ministro Esteri Dendias a Pristina per colloqui con Osmani, Kurti e omologa Gervalla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione, il ministero degli Esteri di Atene ha reso noto che la Grecia non riconosce l'indipendenza del Kosovo e, nonostante l'approccio costruttivo verso Pristina, non cambia la propria posizione. In vista della visita a Pristina da parte del ministro degli Esteri ellenico Nikos Dendia, il ministero ha chiarito che il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, secondo quanto spiegato, sarà il tema centrale della visita. "Come ben sapete, la Grecia non riconosce il Kosovo e la sua posizione rimane immutata", hanno fatto sapere dal ministero degli Esteri greco. Da Atene sottolineano, tuttavia, "l'approccio costruttivo verso Pristina", dove è presente dal 2019 un ufficio economico e commerciale della Grecia. (Gra)