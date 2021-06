Messico: peso chiude in forte rialzo trainato dai risultati delle elezioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peso messicano si è apprezzato dello 0,68 contro il dollaro statunitense, trainato dai risultati delle elezioni politiche svoltesi nel paese domenica 6 giugno. Il tasso di cambio ha chiuso la giornata a 19,8120 pesos per dollaro contro i 19,9470 secondo i dati divulgati alla stampa dalla Banca centrale del Messico (Banxico). La valuta messicana si è apprezzata 13,50 centesimi. I risultati preliminari dell'elezione politiche mostrano una frenata del Morena, partito del presidente Andres Manuela Lopez Obrador che, pur affermandosi nelle urne non avrà la maggioranza qualificata alla Camera e il suo predominio in parlamento sarà ridotto a partire da settembre. Gli analisti, rivela il quotidiano "El Economista", giudicano positivo il fatto che Morena avrà minor peso politico, dal momento che questo si tradurrà in una maggiore difficoltà per il governo a far passare alcune riforme strutturali mal viste dai mercati.(Mec)