Taiwan: incursioni aeree cinesi in forte calo dopo la dichiarazione congiunta Usa-Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le incursioni su larga scala di 10 o più aeroplani cinesi si sono verificati in nove occasioni, sei delle quali entro le tre settimane precedenti la dichiarazione congiunta di Usa e Giappone. Nelle scorse settimane, però, l'attività militare cinese nello spazio aereo attorno a Taiwan è calata sia per frequenza che per intensità: dal 16 aprile una media di 1,9 velivoli cinesi hanno arcato l'Adiz, e non si è verificato alcun incidente su larga scala. Il quotidiano "Nikkei" ipotizza che il calo dell'attività di Pechino sia legato anche all'approssimarsi delle celebrazioni per il 100mo anniversario del Partito comunista cinese il prossimo primo luglio, evento che avrebbe spinto Pechino a dare maggiore priorità alla sicurezza interna. (Cip)