Giappone: dati economici del primo trimestre rivisti al rialzo

- Il governo del Giappone ha rivisto al rialzo i dati economici relativi al primo trimestre 2021: tra gennaio e marzo scorsi la terza economia mondiale ha subito una flessione dell'1 per cento, pari ad una contrazione annualizzata del 3,9 per cento. I dati, pubblicati oggi dall'Ufficio di gabinetto giapponese, sono migliori rispetto a quelli preliminari pubblicati lo scorso 18 maggio (rispettivamente meno 1,3 e meno 5,1 per cento), e riflettono un minore calo della spesa pubblica dovuto alle nuove misure di sostegno contro le ricadute della pandemia. L'accelerazione della campagna vaccinale in Giappone è coincisa con una serie di incentivi a medici e infermieri, alla predisposizione di centri vaccinali e ad una serie di sforzi logistici e amministrativi, che assieme hanno limitato il calo della spesa dello Stato a seguito della sospensione delle misure di incentivo al turismo domestico. Ha contribuito alla revisione dei dati economici anche un aumento delle scorte di magazzino da parte delle aziende, che però potrebbe esprimere a sua volta una flessione delle vendite. (segue) (Git)