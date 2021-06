Giappone: dati economici del primo trimestre rivisti al rialzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone è aumentata per il secondo mese consecutiva ad aprile, grazie alla domanda di prodotti elettronici e sul fronte delle esportazioni. Lo anticipano gli economisti consultati dalla stampa giapponese, secondo cui la ripresa economica globale ha attutito in patto le ricadute economiche dello stato di emergenza pandemica proclamato in diverse aree del Giappone. Secondo le previsioni degli economisti, la produzione industriale del Giappone è aumentata del 4,1 per cento nel mese di aprile. Il Dai-ichi Life Research Institute ritiene che "la carenza di microchip potrebbe pesare sulla produzione di automobili, ma le esportazioni sono robuste grazie alla ripresa della crescita internazionale, che ha trainato la produzione di macchinari". Gli economisti stimano inoltre che nel mese di aprile la spesa delle famiglie giapponese sia aumentata del 9,3 per cento annuo, pur calando del 2,2 per cento su base mensile. (segue) (Git)