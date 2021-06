Giappone: dati economici del primo trimestre rivisti al rialzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Giappone è aumentato al 2,8 per cento nel mese di aprile, un incremento mensile di due decimi di punto percentuale dovuto alle ricadute economiche dello stato di emergenza pandemica in vigore nel Paese. E' quanto riferito dal dipartimento di Statistica del Giappone, che ha segnalato il secondo aumento mensile della disoccupazione consecutivo. Il numero di persone occupate nel Paese è calato a 66,58 milioni, in calo dello 0,4 per cento rispetto a marzo, e dell'1,3 per cento rispetto a febbraio 2019, prima dell'inizio della crisi pandemica. Alcune tra le aree più popolose del Giappone, incluse Tokyo e Osaka, sono sottoposte ad uno stato di emergenza dallo scorso 25 aprile, e si erano già trovate nella medesima situazione dall'8 gennaio al 21 marzo scorsi. Le restrizioni imposte ad attività come la ristorazione e i viaggi hanno colpito con particolare durezza i settori della ristorazione e dell'ospitalità, così come i lavoratori irregolari, perlopiù donne. Rispetto a febbraio 2020, il numero di lavoratori irregolari in Giappone è calato del 3,6 per cento, mentre quello dei lavoratori dipendenti contrattualizzati è aumentato dello 0,3 per cento. Il governo del Giappone sta valutando la concessione di ulteriore assistenza economica sino a 300mila yen (2.730 dollari) alle famiglie a basso reddito che non percepiscono già altri forme di assistenza finanziaria. (Git)