Giappone: Covid, minacce a governo municipale per piano di vaccinazione minorenni

- Ine, cittadina della prefettura di Kyoto, nel Giappone Centrale, è stata inondata di email e telefonate di protesta, e persino di minacce, dopo aver presentato un proprio piano per la somministrazione dei vaccini contro il coronavirus ai ragazzini di età compresa tra 12 e 15 anni. L'ondata di proteste ha spinto il governo cittadino a chiudere temporaneamente il suo call center, e ad avviare una consultazione con le forze dell'ordine. Fonti dell'amministrazione cittadina hanno riferito che gran parte delle telefonate provenivano da cittadini preoccupati per i potenziali rischi avversi della vaccinazione sui minorenni, in particolare quelli prospettati da alcuni medici per la fertilità femminile. Alcune telefonate, che potrebbero divenire oggetto di indagine, sono degenerate in minacce al personale dell'amministrazione municipale. (segue) (Git)