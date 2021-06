Giappone: Covid, minacce a governo municipale per piano di vaccinazione minorenni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende dare priorità nelle vaccinazioni agli studenti intenzionati a frequentare università all'estero, in vista dell'inizio del nuovo anno accademico il prossimo settembre. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". La decisione segue l'approvazione da parte di diversi atenei degli Stati Uniti dell'obbligo vaccinale per gli studenti intenzionati a frequentare le lezioni in presenza. Gli studenti universitari diretti all'estero potranno vaccinarsi a partire dal 21 giugno, quando apriranno in Giappone le prenotazioni per la vaccinazione nei campus universitari e nelle aziende giapponesi. La priorità verrà concessa ai soli studenti che si iscriveranno a corsi di laurea, e non a quelli intenzionati a partecipare a programmi di scambio a breve termine. Il ministero dell'Istruzione realizzerà un portale web per le prenotazioni separate già questo mese. (Git)