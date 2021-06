Corea del Sud-Giappone: dispute storiche, sentenza giudiziaria invia segnale distensivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di ieri è il primo pronunciamento di una corte sudcoreana contro le azioni legali intentate contro lo sfruttamento del lavoro durante l'occupazione giapponese della Penisola. Nel 2018 la Corte Suprema della Corea del Sud ha ordinato a Nippon Steel di versare risarcimenti per lo sfruttamento del lavoro in tempo di guerra: tale sentenza, unita all'annosa disputa relativa alle cosiddette "comfort women", ha fatto precipitare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi in una grave crisi, con ricadute anche sul fronte degli scambi commerciali. L'amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in sta tentando di allentare le tensioni bilaterali anche su sollecitazione degli Stati Uniti, che temono le ricadute delle dispute tra i due Alleati asiatici sul quadro della sicurezza regionale. Il pronunciamento della Corte di Seul potrebbe agevolare i preparativi per un possibile summit a tre tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud a margine del prossimo summit del G7, in programma dall'11 al 13 giugno. (segue) (Git)