Corea del Sud-Giappone: dispute storiche, sentenza giudiziaria invia segnale distensivo (4)

- Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha dichiarato lo scorso marzo che la sua amministrazione è pronta a confrontarsi con il Giappone per tentare di sanare la frattura diplomatica causata negli ultimi due anni dalla riemersione delle dispute storiche tra i due Paesi. "Il nostro governo è pronto a sedere ad un tavolo e condurre colloqui con il governo giapponese in qualsiasi momento", ha detto Moon nel corso di un discorso per il 102mo anniversario del Movimento indipendentista del primo marzo, un movimento studentesco che nel 1919 tentò la sollevazione contro l'occupazione coloniale della Penisola Coreana da parte del Giappone imperiale. "Sono fiducioso che se ci riuniremo in uno spirito di comprensione delle reciproche prospettive, saremo anche in grado di risolvere con saggezza le questioni del passato", ha detto il presidente sudcoreano. Moon ha ribadito la richiesta del suo governo di una soluzione definitiva alle dispute storiche basata su un approccio "incentrato sulle vittime". (Git)