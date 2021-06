Perù: meno di 100mila voti in favore di Castillo, attesa per ricorsi e voto all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esame dei voti espressi in patria è invece praticamente al termine e, come da previsioni, la partenza forte di Fujimori - arrivata a superare l'avversario anche di cinque punti percentuali - era in gran parte legata ai tempi più brevi di registrazione del voto delle zone urbane, bacino elettorale a lei favorevole. La rimonta di Castillo, sopra di circa 120mila voti in patria, è andata di pari passo con il conteggio dei voti dalla selva dalle regioni più remote. Immancabile, e destinato ad allungare i tempi della proclamazione ufficiale del vincitore, c'è poi il nodo dei ricorsi. La squadra di Fujimori denuncia un congruo numero di schede non aggiunte al conto totale, si parla di circa 300mila voti, perché impugnati dallo sfidante: "almeno l'80 per cento di questi è a favore nostro", ha detto il candidato alla vice presidenza, Luis Gallareta. "C'è una chiara volontà di boicottare la volontà generale" ha aggiunto la leader di Fuerza Popular. Il risultato attuale si avvicina alla prima fotografia scattata da Ispos poche ore dopo la chiusura delle urne: la proiezione dava a Castillo il 50,2 per cento delle preferenze, contro il 49,8 per cento di Keiko. (Brb)