Usa: infrastrutture, gruppo bipartisan al Senato lavora a una nuova proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi sta preparando una proposta "di ripiego" per un piano condiviso di potenziamento del patrimonio infrastrutturale Usa, a fronte del protrarsi dei negoziati tra la Casa Bianca e i Repubblicani. Il gruppo bipartisan è composto di sei senatori, incluso il repubblicano Mitt Romney dello Utah e il democratico del West Virginia Joe Manchin, noti per le loro posizioni spesso non in linea con quelle dei rispettivi schieramenti politici. "Abbiamo raggiunto un accordo sul livello di spesa. Sono sicuro ci saranno aggiustamenti in corso d'opera e in merito alle fonti di finanziamento (...) ma abbiamo una proposta che presenteremo (al Senato) e vedremo quale riscontrò potrà avere", ha dichiarato Romney. Secondo il quotidiano "The Hill", la proposta studiata dal gruppo bipartisan ammonterebbe a circa 880 milioni di dollari, meno degli oltre 2mila miliardi del piano promosso dalla Casa Bianca, e meno anche della controproposta presentata dai Repubblicani. I dettagli del piano sono ancora incerti, ma Romney ha negato che il piano bipartisan preveda l'introduzione di una sorta di "carbon tax" per finanziare i piani di ammodernamento infrastrutturale. (Nys)