Ecuador: corruzione, giustizia concede 5 giorni a ex presidente Correa per pagare risarcimento allo Stato

- La giustizia ecuadoriana ha concesso all'ex presidente della Repubblica, Rafael Correa, e ad altri 17 condannati nell'ambito dell'inchiesta "Subornos 2012-2016" un periodo di cinque giorni per pagare il risarcimento economico imposto a ciascuno di loro come pena accessoria. Il tribunale ha emesso il "mandato di esecuzione", che concede agli imputati fino alla mezzanotte di venerdì 11 giugno per pagare le tasse a titolo di danni arrecati allo Stato. Se non dovessero ottemperare al pagamento della riparazione, a partire da lunedì 14 giugno, tutti i beni e i valori detenuti nei conti saranno confiscati a ciascuno dei condannati. Lo riferisce il quotidiano 'El Universo'. Correa è stato condannato a pagare 778.224 dollari statunitensi. Il 21 dicembre scorso la giustizia ecuadoriana aveva già ordinato il sequestro dei beni di Correa e di altre persone condannate in via definitiva nell'ambito del maxi-processo per corruzione. In particolare nel caso di Correa, la Procura generale dello Stato, aveva sequestrato una casa nella capitale Quito, un appartamento nella città di Guayaquil. (segue) (Brb)