Usa: “Cnn”, Giuliani fece pressione su Ucraina perché indagasse su Biden

- Una inedita registrazione audio ottenuta in esclusiva dall'emittente statunitense "Cnn" dimostra come il consigliere di lunga data dell'ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, abbia fatto incessantemente pressioni e persuaso il governo ucraino nel 2019 a indagare sull'allora candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. L'audio è di una telefonata del luglio 2019 tra Giuliani, il diplomatico statunitense Kurt Volker e Andriy Yermak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La chiamata precede la più nota conversazione fra Trump e Zelensky, ma entrambe le telefonate sono diventate in seguito una parte centrale del primo procedimento di impeachment ai danni di Trump, accusato dal Congresso di aver sollecitato l'aiuto ucraino per la sua campagna elettorale. Durante la telefonata di circa 40 minuti, Giuliani dice più volte a Yermak che Zelensky avrebbe dovuto annunciare pubblicamente indagini sulla possibile corruzione di Biden in Ucraina e sulle affermazioni secondo cui l'Ucraina si sarebbe intromessa nelle elezioni del 2016 per danneggiare Trump.(Nys)