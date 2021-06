Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana dei diritti umani (Cidc) ha iniziato la visita ufficiale in Colombia per valutare la situazione del Paese dopo oltre un mese di proteste sociali, costate sin qui la vita a decine di persone. Il gruppo di lavoro, giunto nella serata di domenica a Bogotà, ha in agenda dall'8 al 10 giugno incontri con "autorità dei tre poteri dello Stato, rappresentanti della società civile, collettivi, movimenti, sindacati" ed esponenti "di settori colpiti dalle proteste". Nell'occasione, prosegue la Cidh in una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter, "si cercherà soprattutto di ascoltare le famiglie delle vittime delle violazioni ai diritti umani e i loro familiari, per ottenere testimonianze, denunce e altre informazioni". La missione si sposterà tra la capitale Bogotà e la città di Cali, "epicentro" delle proteste e cuore di una regione, Valle del Cauca, su cui insistono ad un tempo le rivendicazioni delle popolazioni indigene e la pressione delle organizzazioni criminali del narcotraffico. (segue) (Vec)