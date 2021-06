Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita della Cidh, chiesta con decisione dai promotori delle proteste e caldeggiata anche da diversi organismi internazionali, è stata fissata grazie a un accordo con il governo che prevede un giro di colloqui preliminari tra i membri della missione e rappresentanti della procura, della magistratura e dell'organo di difesa dei diritti (Defensoria del pueblo). Dialoghi che hanno come obiettivo quello di "presentare ed analizzare i rapporti relativi ai fatti occorsi a partire dal 28 aprile ed elaborati su richiesta della stessa Cidh". La Commissione, agenzia dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), non ha naturalmente poteri diretti nell'ordinamento interno colombiano ma può formulare "raccomandazioni" che, vista la reputazione di cui gode, potrebbero abbassare il clima delle tensioni nel Paese. Nel caso in cui le persone colpite dalle eventuali violazioni lo volessero, alcune denunce potrebbero in un secondo momento passare alla Corte interamericana dei diritti umani, ma solo in un secondo momento. Da rilevare inoltre che i rapporti della Cidh sono in generale documenti usati anche dalle agenzie di rating per l'elaborazione degli indici di rischio del Paese. (segue) (Vec)