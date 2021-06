Lega: Salvini a partito, bene incontro con Draghi, per noi sarà estate di mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un’estate "impegnativa e di grande partecipazione". È quanto ha detto Matteo Salvini a ministri, sottosegretari e coordinatori regionali della Lega, riferendosi soprattutto alla raccolta firme per i sei quesiti referendari promossi insieme al Partito radicale. Lo si legge i una nota del Carroccio. Al termine dell’incontro con Mario Draghi, Salvini ha fatto il punto della situazione con il partito - convocato in presenza o in collegamento - confermando le ottime impressioni dopo il rendez-vous a palazzo Chigi e sottolineando i risultati "molto positivi" ottenuti dai rappresentanti della Lega al governo. Il leader leghista ha chiesto massimo impegno in vista della manifestazione del 19 giugno, a Roma, quando la Lega scenderà in piazza per la prima grande mobilitazione nazionale dopo mesi di restrizioni: "Poi non ci dovremo limitare a raccogliere 500mila firme, perché sui referendum dobbiamo puntare al milione". A proposito di federazione di centrodestra, Salvini ha ribadito la necessità di trovare convergenza per rendere ancora più efficace il centrodestra al governo, "ma ovviamente non sarà una fusione". (Com)