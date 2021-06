© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso "profondo dolore e cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani, uomo colto che con passione ha dedicato la sua attività politica e sindacale all’impegno civile e sociale e alla tutela dei diritti dei lavoratori". E' quanto si legge in una nota del Viminale. (Com)