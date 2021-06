© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi inaugura il nuovo ponte ciclopedonale di Saxa Rubra in via di Quarto Peperino (ore 10:00)- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "I piani di zona tra sostenibilità ambientale, sociale, economica". Intervengono: Pietro Calabrese, vicesindaco e assessore alla Città in movimento; Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale; Carlo Maria Chiossi, presidente della commissione Urbanistica. Campidoglio, Sala della Protomoteca. L'evento è anche trasmesso in streaming su "https://www.youtube.com/channel/UCg3hNs54Hsi7Dgt1JGXyVHA" (ore 12:00)- L'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo e l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori intervengono alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale di via Jonas Edward Salk in via Jonas Edward Salk angolo via di Quarto Peperino, Saxa Rubra, Roma (ore 10:00)- L'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Andrea Coia inaugura la prima biblioteca digitale gratuita del progetto “e-LOV. Leggere Ovunque” nei mercati rionali di Roma. Mercato Magliana, via della Pescaglia 31 (ore 12:00)- Assemblea capitolina. La seduta si svolge in video conferenza ed è trasmessa sui canali web di Roma Capitale (ore 14:00) (segue) (Rer)