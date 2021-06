© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La sindaca di Città metropolitana di Roma, Virginia Raggi, presenzia alla posa della prima pietra per la riqualificazione della ex casa della professoressa. Istituto agrario Giuseppe Garibaldi di Roma in via di Vigna Murata 573 (ore 8:30)- Ciclo di iniziative "Verso un nuovo piano sanitario della Regione Lazio" promosso dalla Cgil regionale. Primo appuntamento incentrato sulla sanità pubblica nel territorio con particolare attenzione al ruolo dei distretti e alla qualità del lavoro. Diretta streaming sui canali social della Cgil di Roma e del Lazio (ore 15:00)- La Commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: Sergio Paolantoni, presidente Federazione italiana pubblici esercizi, Fipe Confcommercio Roma e rappresentanti di Confesercenti Roma e Lazio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv sul sito della Camera dei Deputati (ore 10:30)- Il Presidente del Tribunale della Città del Vaticano, Giuseppe Pignatone e il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi presentano il libro di Enzo Ciconte "L'Assedio. Storia della criminalità romana da Porta Pia a mafia capitale". Sede della Camera di commercio di Roma, al Tempio di Adriano in piazza di Pietra a Roma (ore 18:00) (Rer)