Rai: Laganà è consigliere amministrazione espresso da dipendenti Azienda

- Si sono appena conclusi gli scrutini per l’elezione del componente del Consiglio di amministrazione espresso dall’assemblea dei dipendenti della Rai-Radiotelevisione italiana. Il quorum necessario per la validità della votazione (maggioranza +1 dell’elettorato attivo) è stato superato. La votazione - si legge in una nota dell'Azienda - si è svolta attraverso una piattaforma di voto elettronico che garantisce la totale segretezza del voto. Lo scrutinio, effettuato alla presenza del notaio e della Commissione elettorale, ha sancito l’elezione di Riccardo Laganà con 2.888 voti (Fabrizio Tosini 1.275, Cesare Cantù 807, Anna Lupi 624, Claudia Pregno 592, schede bianche 183). L’affluenza alle urne è stata del 55,49 per cento con 6369 voti. Nell’arco della giornata, alle 11 aveva votato il 22,6 per cento, alle 14 il 35,8 per cento, alle 17 il 47,8 per cento. Si poteva votare a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di oggi. I candidati ammessi che hanno concorso: Cesare Cantù, il consigliere uscente Riccardo Laganà, Anna Lupi, Claudia Pregno e Fabrizio Tosini. (Com)