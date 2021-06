Ecuador: Lasso si sottoporrà a intervento chirurgico al midollo spinale negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’Ecuador, Guillermo Lasso, si sottoporrà il prossimo 21 giugno a un intervento chirurgico al midollo spinale in un ospedale di Cleveland, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalla stampa locale il capo dello stato sarà nuovamente in patria il 30 giugno. Complessivamente il presidente resterà ricoverato tre giorni e altri quattro saranno dedicati alla fisioterapia riabilitativa. L'operazione ha l'obiettivo di drenare una cisti. Il presidente Lasso aveva riportato un danno al midollo spinale a seguito dell'applicazione dell'anestesia epidurale necessaria per la riduzione di una frattura alla caviglia rimediata in Spagna nel marzo del 2013. Dopo quella prima operazione, Lasso ha subito altri due interventi: uno a Madrid, pochi giorni dopo l'incidente, e un secondo a Cleveland nel 2018.(Brb)