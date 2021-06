Usa: Blinken accompagnerà Biden in Ue e al bilaterale con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, accompagnerà il presidente Joe Biden nella sua imminente missione in Europa, che lo condurrà a tenere diversi incontri diplomatici nel giro di alcuni giorni. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. Blinken, spiega il comunicato, prenderà parte dal 10 al 12 giugno agli impegni bilaterali di Biden al G7 nel Regno Unito. Il capo della diplomazia di Washington accompagnerà quindi Biden a Bruxelles per il vertice Nato del 14 giugno e al vertice Usa-Ue del 15 giugno. Blinken prenderà parte, infine, all'incontro bilaterale del presidente Usa con l’omologo della Federazione Russa Vladimir Putin, in programma a Ginevra il 16 giugno.(Nys)