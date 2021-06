Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accusa che il Cnp fa al governo è che sia in atto un tentativo di prendere tempo per erodere la spinta delle manifestazioni eludendo ogni risposta nel merito. "Dopo intense conversazioni e dopo aver raggiunto un pre accordo sulle garanzie per la protesta sociale, hanno fatto sapere che avrebbero sottoposto il testo a una revisione interministeriale, poi sono tornati al tavolo e hanno riaperto la discussione sul documento", spiega il portavoce del comitato, Francisco Maltes, citato da "Caracol Radio". Il governo ha da parte sua fatto sapere che "già esiste una metodologia" per il negoziato, con l'apertura di sette commissioni tematiche che lavorano in contemporanea, come scritto nel pre accordo. Il Cnp "ha lasciato il paese in attesa di soluzioni e senza aver condannato i blocchi" stradali, la forma più discussa della protesta, anche causa della sospensione di forniture alimentari, contro cui il presidente Ivan Duque ha deciso di schierare l'esercito. (segue) (Vec)