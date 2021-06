Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, iniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in parlamento, continuano nonostante il presidente Ivan Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti: le manifestazioni si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. In un'intervista pubblicata il 1 giugno dal quotidiano spagnolo "El Pais", il presidente Duque ha ribadito l'impegno a punire il comportamento dei singoli agenti colti in violazione dei diritti umani, senza fare però sconti alla protesta violenta. "Quando mi chiedono della brutalità della polizia, dico sempre che non dobbiamo generalizzare o stigmatizzare", ha evidenziato il presidente, aggiungendo che se si possono verificare situazioni di abuso non si può parlare di questi casi come di qualcosa di "sistematico". (segue) (Vec)