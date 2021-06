© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani. Il sindacato e la politica perdono un uomo giusto, che si è speso per tutelare i deboli. Alla famiglia le condoglianze mie personali e di tutta la Cisal". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. (Com)