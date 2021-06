Scuola: MI, pubblicati risultati mobilità docenti, soddisfatto oltre il 60 per cento di insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati pubblicati oggi gli esiti della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2021-2022. Quest’anno le domande elaborate sono state 87.454, delle quali 71.838 per la mobilità territoriale e 15.616 per quella professionale. I docenti effettivamente coinvolti sono stati 78.232 - al netto delle domande non accoglibili - 64.240 donne, 13.992 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 47.230, pari al 60,4 per cento del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 40.786 domande di mobilità territoriale, per un totale di 6.911 spostamenti di docenti fuori Regione. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Istruzione (MI). (Com)