Alitalia: Franco, dialogo con Ue a battute finali, contiamo chiudere entro mese

- Il dialogo con la Commissione europea su Alitalia "sta arrivando alla fase finale ed entro il mese contiamo di chiudere. E per chiudere intendiamo che la Commissione riconosca che Ita parte con un buon piano industriale che le consente di essere competitiva ed in discontinuità rispetto alla vecchia Alitalia". Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis. Questo "comporterà una transizione non facile, ma contiamo che il brand Alitalia transiti alla nuova compagnia: avremo una fase di transizione ma vogliamo che questo non comprometta la stagione estiva", ha aggiunto. (Rin)