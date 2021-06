Usa: dipartimento di Giustizia conferma recupero riscatto oleodotto Colonial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver recuperato gran parte del riscatto pagato agli hacker che il mese scorso che hanno colpito con un attacco informatico i sistemi della Colonial Pipeline, il maggior oleodotto della costa orientale. "Oggi il dipartimento di Giustizia ha trovato e recuperato la maggior parte del riscatto pagato da Colonial alla rete DarkSide", ha detto il vice procuratore generale, Lisa O. Monaco, in conferenza stampa, confermando le indiscrezioni di stampa delle scorse ore. "Utilizzare la tecnologia per tenere in ostaggio aziende e persino intere città a scopo di lucro è decisamente una sfida del 21esimo secolo, ma il vecchio adagio, ‘segui i soldi’, è ancora valido", ha aggiunto Monaco, in riferimento al fatto che gli agenti del Federal bureau of Investigation (fbi) sono stati in grado di rintracciare il denaro versato in un fondo di criptovalute utilizzato dagli hacker per ricevere il riscatto. L’amministratore delegato della società che controlla l’infrastruttura, Joseph Blount, ha dichiarato il mese scorso al “Wall Street Journal” che la società ha rispettato la richiesta di riscatto da 4,4 milioni dollari. La società ha tuttavia informato prontamente l’Fbi e ha seguito le istruzioni dei federali che hanno consentito agli investigatori di tracciare il pagamento.(Nys)