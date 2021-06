Canada: famiglia di quattro persone investita da un’auto, colpiti perché musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro membri di una famiglia musulmana sono stati colpiti e uccisi da un veicolo nel nord-ovest della città canadese di London, in Ontario. Lo riferisce il quotidiano "Global Times", riportando le dichiarazioni del capo della polizia locale secondo cui i quattro sono stati presi di mira perché musulmani. "Crediamo che questo sia stato un atto intenzionale e che le vittime di questo orribile incidente siano state prese di mira", ha detto Steve Williams ai giornalisti durante una conferenza stampa. "Riteniamo che le vittime siano state prese di mira a causa della loro fede islamica". Williams ha definito la collisione una "perdita devastante" per la comunità. "Comprendiamo che questo evento possa causare paura e ansia in particolare nella comunità musulmana e in qualsiasi comunità presa di mira dall'odio", ha aggiunto. "Non c'è tolleranza in questa comunità per gli individui che, motivati dall'odio, prendono di mira gli altri con la violenza", ha concluso. L'aggressione è avvenuta alle 20.40 (ora locale) di ieri, domenica 6 giugno.(Res)