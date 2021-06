Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo della Cidh coincide con un passo falso nel negoziato politico sulla soluzione dela crisi. Il Comitato nazionale dello sciopero (Cnp) della Colombia ha deciso di interrompere "unilateralmente" i negoziati in atto, ha reso noto il delegato presidenziale per le trattative, Emilio Archila, sottolineando che il governo "conferma la propria volontà al dialogo". Le parti sono da giorni bloccate sul "pre accordo" che avrebbe dovuto dare vita al vero e proprio negoziato utile a valutare le richieste di una protesta iniziata con il varo di una discussa riforma tributaria. Il Cnp, la più visibile ma non l'unica delle istanze della contestazione, insiste per la firma del testo, varato il 24 maggio, nel quale si stabiliscono le "regole" per il dialogo con la revoca immediata delle forze di sicurezza nella gestione delle proteste, e con il contemporaneo stop alle forme più violente della contestazione. (segue) (Vec)