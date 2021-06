Argentina: Covid, seconda cifra più alta di morti giornaliere con 733 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 733 morti nelle ultime 24 ore a causa dell'infezione da Covid-19 l'Argentina ha segnato la seconda cifra più alta di decessi giornalieri dall'inizio della pandemia. Il totale delle vittime del nuovo coronavirus arriva in questo modo a 81.946. E' di 22.195 il numero dei contagi giornalieri invece, per un totale di 3.977.634 casi dall'inizio della pandemia. Il numero dei casi attivi è di 335.540 con 7.827 persone ricoverate in unità di terapia intensiva (Uti). Il livello di occupazione delle Uti è del 78,1 per cento a livello nazionale e del 74 per cento nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). In questo senso è da registrare che l'epicentro della pandemia nel paese si è spostato progressivamente dall'Amba alle principali province, come Cordoba e Santa Fe, dove si registra un aumento sostenuto di casi e decessi. (segue) (Abu)