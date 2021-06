Usa: Fda approva farmaco anti-Alzheimer nonostante disaccordo tra esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and drug administration (Fda), l’agenzia statunitense che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato il primo farmaco per l'Alzheimer dopo quasi due decenni di ricerche. Lo scrive il “New York Times”, sottolineando che si tratta di “una decisione controversa”, adottata nonostante l'opposizione del comitato consultivo indipendente dell'agenzia e di alcuni esperti di Alzheimer. Secondo questi ultimi non c'erano prove sufficienti a giustificare il via libera al preparato. Il farmaco aducanumab, che sarà commercializzato col nome di Aduhelm, è un'infusione endovenosa mensile destinata a rallentare il declino cognitivo nelle persone con lievi problemi di memoria e di pensiero. È il primo trattamento approvato per attaccare il processo patologico dell'Alzheimer invece di affrontare solo i sintomi della demenza. Riconoscendo che gli studi clinici sul farmaco avevano fornito prove incomplete per dimostrare l'efficacia, la Fda ha comunque concesso l'approvazione a condizione che il produttore, la casa farmaceutica Biogen, conduca una nuova sperimentazione clinica. Durante i diversi anni che potrebbero volerci per concludere lo studio, il farmaco sarà comunque disponibile per i pazienti.(Nys)