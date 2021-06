Epifani: Misiani (Pd), profondamente colpito, ho conosciuto uomo di grande spessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa improvvisa di Guglielmo Epifani mi ha profondamente colpito. Guglielmo era un socialista riformista che ha speso gran parte della sua vita nell’impegno sindacale e politico ai massimi livelli. Ho fatto parte del suo gruppo dirigente in una fase molto pesante, quando nel 2013 è stato chiamato a guidare il Pd dopo le traumatiche dimissioni di Bersani. In quei mesi difficili ho conosciuto un uomo di grande intelligenza e spessore, con una preziosa capacità di analisi e mediazione. Una persona gentile, colta, dai toni misurati e attenti. Per la sinistra e per il sindacato oggi è un giorno molto triste". Lo scrive in un post su Facebook il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. (Com)