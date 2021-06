Epifani: Berlusconi, leader socialista leale e rigoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guglielmo Epifani "ha saputo guidare con equilibrio e generosità, in un momento difficile e di grandi cambiamenti per il mondo del lavoro, la Cgil. Con quello stesso spirito di servizio ha poi traghettato il Pd e proseguito la sua azione politica con Leu. Non ho condiviso molte delle sue idee, ma lo ricordo come un leader socialista leale e rigoroso. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e a chi ha condiviso un tratto della sua strada terrena nel sindacato o in Parlamento". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)