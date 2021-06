Guatemala-Usa: vicepresidente Kamala Harris, "non venite" negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non venite. Questo l’appello lanciato dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, durante la sua visita in Guatemala, la prima all’estero dall’assunzione dell’incarico. “L’obiettivo del nostro lavoro è aiutare i guatemaltechi a trovare speranza a casa loro. Allo steso tempo voglio essere chiara con coloro che stanno pensando di intraprendere quel pericoloso viaggio verso il confine Messico-Stati Uniti: non venite, non venite”, ha detto Harris parlando in un punto stampa. “Gli Stati Uniti continueranno ad applicare la legge e mettere in sicurezza i loro confini. Ci sono metodi legali attraverso i quali può avvenire la migrazione, noi scoraggiamo la migrazione illegale”, ha dichiarato. (segue) (Mec)