Usa-Ucraina: Biden invita Zelensky alla Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi un colloquio con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, durante il quale lo ha invitato alla Casa Bianca per una visita ufficiale. Lo scrive il quotidiano statunitense “The Hill”, secondo il quale l’invito dell’inquilino della Casa Bianca rappresenta una dimostrazione del sostegno Usa all'Ucraina in vista dell’imminente incontro tra Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Le parti "hanno avuto l'opportunità di parlare a lungo di tutte le questioni nelle relazioni Usa-Ucraina e il presidente Biden è stato in grado di dire a Zelensky che si batterà fermamente per la sovranità, l'integrità territoriale e le aspirazioni dell'Ucraina”, ha detto ai giornalisti il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Il capo dello Stato Usa “ha anche detto al presidente Zelensky che non vede l'ora di accoglierlo alla Casa Bianca a Washington quest'estate dopo il suo ritorno dall'Europa”, ha aggiunto Sullivan. (segue) (Nys)