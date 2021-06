Usa: “Cnn”, recuperata parte riscatto ad hacker russi per oleodotto Colonial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno recuperato “diversi milioni di dollari in criptovaluta” pagati come riscatto agli hacker russi che il mese scorso hanno colpito con un attacco informatico la Colonial Pipeline, il maggior oleodotto della costa orientale. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando fonti informate dei fatti. Il dipartimento di Giustizia dovrebbe annunciare nelle prossime ore i dettagli dell'operazione guidata dal Federal bureau of Investigation (Fbi). Il recupero del riscatto è un risultato raro per un'azienda che è stata vittima di un attacco informatico nel fiorente business criminale del ransomware. L’amministratore delegato della società che controlla l’infrastruttura, Joseph Blount, ha dichiarato il mese scorso al “Wall Street Journal” che la società ha rispettato la richiesta di riscatto da 4,4 milioni dollari. La società ha tuttavia informato prontamente l’Fbi e ha seguito le istruzioni dei federali che hanno consentito agli investigatori di tracciare il pagamento verso un fondo di criptovalute utilizzato dagli hacker, che si ritiene abbiano base in Russia. Le autorità Usa hanno collegato l'attacco a un gruppo di hacker noto come Darkside.(Nys)