Usa-Camerun: restrizioni visti per persone coinvolte in violenze in regioni anglofone

- Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le continue violenze nelle regioni anglofone del Camerun. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Continuiamo a chiedere sia al governo camerunese che ai gruppi armati separatisti di porre fine alla violenza e di avviare un dialogo senza precondizioni per risolvere pacificamente la crisi - ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington - È importante che i bambini possano frequentare la scuola e che gli aiuti umanitari possano essere consegnati. Esortiamo tutte le parti interessate in Camerun e nella diaspora a impegnarsi in modo costruttivo ea cercare una soluzione pacifica alla crisi". Blinken ha proseguito dicendo: "Condanniamo coloro che minano la pace incitando alla violenza, violazioni e abusi dei diritti umani e minacce contro i sostenitori della pace o gli operatori umanitari". Il segretario di Stato ha quindi annunciato ritorsioni diplomatiche nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti. "Sto stabilendo una politica che impone restrizioni sui visti a individui che si ritiene siano responsabili o complici di compromettere la risoluzione pacifica della crisi nelle regioni anglofone del Camerun. Questa decisione riflette il nostro impegno a portare avanti un dialogo per risolvere pacificamente la crisi e sostenere il rispetto dei diritti umani. Gli Stati Uniti sostengono fortemente il popolo camerunese e rimaniamo impegnati a lavorare insieme per far progredire la democrazia e la prosperità reciproca per entrambi i nostri paesi", ha concluso Blinken.(Nys)