Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa

- I rappresentanti dell'Ufficio del difensore civico e della procura della Repubblica di Colombia hanno consegnato un dossier nelle mani dei delegati della Commissione Interamericana sui diritti umani (Cidh) arrivati nel paese per verificare le denunce di abusi da parte delle forze di sicurezza nell'ambito della proteste anti-governative in corso da aprile. Lo rivela il quotidiano "El Espectador" dando conto della riunione riservata tra i rappresentanti delle istituzioni. Le prove raccolte vanno dal 28 aprile, data della prima manifestazione, al 3 giugno. Gli investigatori hanno registrato 12.288 proteste di cui 6.218 manifestazioni, 2.281 marce, 3.144 blocchi stradali, 620 mobilitazioni e 25 assemblee, svoltesi in aree rurali e urbane del paese. Il difensore civico ha indicato di aver ricevuto 417 denunce per presunte violazioni dei diritti umani. "Le più ricorrenti sono la violazione del diritto all'integrità personale, alla libertà di riunione, al diritto alla vita, alla libertà di movimento, alla libertà personale, alla libertà di opinione, di espressione e di informazione, dovuta processo e garanzie giudiziarie, il diritto a una vita libera dalla violenza contro le donne, i diritti riconosciuti ai difensori e i presunti atti di sparizione", evidenzia il documento. (segue) (Vec)