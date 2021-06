Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il difensore civico sono 489 in tutte le vittime di violazione dei diritti, tra cui giovani, studenti, donne, difensori dei diritti umani, leader sociali, minoranze etniche, sindacalisti, giornalisti, contadini e indigeni. Circa il 73 per cento delle violazioni sarebbero imputabili alle forze di sicurezza, principalmente la polizia. I casi più gravi evidenziati sono quelli relativi agli omicidi: 45 assassinii concentrati nella Valle del Cauca. Quanto ai casi di sparizioni forzate, il difensore civico ha denunciato 783 casi. Di questi risultano ancora desaparecidos 91 persone per cui si chiede l'attivazione del Meccanismo di ricerca urgente, si legge nel documento. Per quanto riguarda gli attacchi personali e altre violazioni dei diritti, sono stati denunciati l'uso sproporzionato della forza da parte della polizia (pugni, calci, spinte, armi non letali usate però a distanza ravvicinata), lancio di gas lacrimogeni nelle case, cariche contro manifestazioni pacifiche, minacce e intimidazioni e tolleranza per azioni violente da parte di terzi. "Si segnalano possibili atti di privazione della libertà illecita e/o arbitraria, su cui attualmente sta indagando la procura". (segue) (Vec)