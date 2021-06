Colombia: procura consegna dossier violenze alla Commissione diritti umani Osa (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abusi da parte delle forze dell'ordine non solo sono stati riconosciuti ma anche "indagati e sanzionati" e, ha aggiunto, la polizia colombiana "epura costantemente i membri che non rispettano la legge". Il capo dello Stato ha quindi stigmatizzato le parole del suo predecessore, Alvaro Uribe, negando legittimità all'uso di armi da fuoco "di fronte a proteste pacifiche", e auspicando "proporzionalità" anche in caso di atti di violenza. Al tempo stesso ha lamentato i tentativi delle opposizioni di voler "capitalizzare politicamente" la situazione di conflitto in corso in vista delle elezioni presidenziali del 2022 con l'obiettivo di "infiammare la popolazione" puntando sullo "scontro di classe". (Vec)